Hit Shouchuang Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hit Shouchuang Technology hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hit Shouchuang Technology 0,060 CNY je Aktie generiert.

Hit Shouchuang Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at