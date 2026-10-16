Hit stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hit äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,20 Prozent zurück. Hier wurden 1,11 Milliarden JPY gegenüber 1,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at