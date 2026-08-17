Hit veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hit hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 13,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Hit einen Gewinn von 23,20 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,17 Prozent auf 1,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,26 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 70,42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72,64 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5,16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at