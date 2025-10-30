Hitachi Construction Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hitachi Construction Machinery hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Hitachi Construction Machinery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,36 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at