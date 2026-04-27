|
27.04.2026 06:31:29
Hitachi Construction Machinery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hitachi Construction Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79,85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 426,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 380,01 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 344,06 JPY. Im Vorjahr waren 382,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,49 Prozent auf 1 405,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 371,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.