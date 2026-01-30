Hitachi Construction Machinery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hitachi Construction Machinery hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 86,75 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi Construction Machinery ein EPS von 141,66 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hitachi Construction Machinery im vergangenen Quartal 325,30 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hitachi Construction Machinery 325,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at