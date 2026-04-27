Hitachi Construction Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Construction Machinery hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,72 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,57 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hitachi Construction Machinery im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,33 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at