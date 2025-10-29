|
Hitachi Construction Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hitachi Construction Machinery hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 124,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hitachi Construction Machinery 33,68 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hitachi Construction Machinery einen Umsatz von 337,52 Milliarden JPY eingefahren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 97,05 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 328,68 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.
