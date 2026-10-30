Hitachi Construction Machinery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hitachi Construction Machinery hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi Construction Machinery ein EPS von 124,43 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 368,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at