Hitachi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hitachi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hitachi im vergangenen Quartal 18,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hitachi 17,15 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at