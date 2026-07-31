Hitachi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hitachi präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 42,24 JPY gegenüber 42,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2 709,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 258,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at