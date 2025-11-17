Hitachi Home Life Solutions (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Home Life Solutions (India) präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 14,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hitachi Home Life Solutions (India) ein Ergebnis je Aktie von -11,100 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,05 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,96 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at