Hitachi Home Life Solutions (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hitachi Home Life Solutions (India) hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hitachi Home Life Solutions (India) -14,700 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hitachi Home Life Solutions (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at