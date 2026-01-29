Hitachi Home Life Solutions (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Home Life Solutions (India) veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,00 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,200 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,76 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at