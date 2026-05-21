Hitachi Home Life Solutions (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Home Life Solutions (India) präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,60 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,100 INR. Im Vorjahr waren 21,60 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,99 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at