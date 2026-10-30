Hitachi Maxell gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hitachi Maxell veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 61,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,19 Milliarden JPY – ein Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hitachi Maxell 34,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at