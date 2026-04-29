Hitachi Maxell: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Maxell hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -32,350 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,13 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,22 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 202,03 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 93,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hitachi Maxell 129,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 129,81 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at