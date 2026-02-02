|
Hitachi Maxell: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hitachi Maxell hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Hitachi Maxell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 56,48 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 31,64 Milliarden JPY, gegenüber 32,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.
