Hitachi Maxell stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hitachi Maxell lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Hitachi Maxell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 61,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,65 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at