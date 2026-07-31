Hitachi präsentierte Quartalsergebnisse

Hitachi veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,27 USD. Im letzten Jahr hatte Hitachi einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,62 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,00 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at