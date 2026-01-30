|
30.01.2026 06:31:29
Hitachi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hitachi äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 36,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,21 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 465,24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 714,39 Milliarden JPY ausgewiesen.
