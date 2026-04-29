29.04.2026 06:31:29

Hitachi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hitachi äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hitachi 19,66 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Hitachi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,880 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hitachi mit einem Umsatz von insgesamt 70,25 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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