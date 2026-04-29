Hitachi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,40 JPY gegenüber 40,35 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 772,15 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3 084,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 176,76 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 133,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10 586,78 Milliarden JPY – ein Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hitachi 9 783,37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at