Hitachi Aktie
WKN: 853219 / ISIN: JP3788600009
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12.05.2026 09:09:57
Hitachi to mull US$640 million stake sale in machinery firm
A 180-day lockup that restricted Hitachi from selling the shares expired last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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