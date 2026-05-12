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Hitachi Aktie

Hitachi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853219 / ISIN: JP3788600009

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12.05.2026 09:09:57

Hitachi to mull US$640 million stake sale in machinery firm

A 180-day lockup that restricted Hitachi from selling the shares expired last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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