Hitachi Zosen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hitachi Zosen hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 38,81 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 157,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hitachi Zosen einen Umsatz von 143,47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at