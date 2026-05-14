14.05.2026 06:31:29

Hitachi Zosen legte Quartalsergebnis vor

Hitachi Zosen präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Hitachi Zosen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 103,72 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 99,35 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 220,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 66,20 JPY. Im Vorjahr waren 131,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Hitachi Zosen hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 645,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 610,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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