Hitech Plast: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hitech Plast ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hitech Plast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,64 Milliarden INR gegenüber 1,47 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at