Hitech Plast legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hitech Plast hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,01 INR, nach 2,43 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hitech Plast einen Umsatz von 1,64 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at