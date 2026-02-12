Hitech Plast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitech Plast stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,52 INR gegenüber 0,730 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at