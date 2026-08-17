Hitech Plast vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hitech Plast lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,26 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at