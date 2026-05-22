Hitech Plast zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hitech Plast ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hitech Plast die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hitech Plast 0,590 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,84 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,20 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,40 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hitech Plast einen Umsatz von 5,61 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at