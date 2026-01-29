29.01.2026 06:31:29

HITEJINRO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HITEJINRO äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

HITEJINRO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 938,49 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -260,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 569,70 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 627,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 133,50 KRW sowie einem Umsatz von 611,95 Milliarden KRW gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 573,17 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1378,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 498,57 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 599,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1557,65 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 556,19 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen