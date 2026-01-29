HITEJINRO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HITEJINRO äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

HITEJINRO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 938,49 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -260,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 569,70 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 627,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 133,50 KRW sowie einem Umsatz von 611,95 Milliarden KRW gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 573,17 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1378,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 498,57 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 599,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1557,65 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 556,19 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at