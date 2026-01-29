HITEJINRO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HITEJINRO hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 938,49 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -247,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat HITEJINRO mit einem Umsatz von insgesamt 569,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 627,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 573,17 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1428,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,87 Prozent auf 2 498,57 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte HITEJINRO 2 599,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at