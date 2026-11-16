HITEJINRO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HITEJINRO hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 415,00 KRW. Im letzten Jahr hatte HITEJINRO einen Gewinn von 489,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,55 Prozent auf 632,41 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 669,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at