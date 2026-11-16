HITEJINRO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HITEJINRO stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 456,00 KRW gegenüber 840,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat HITEJINRO 629,65 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 665,86 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at