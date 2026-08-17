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17.08.2026 06:31:29
HITEJINRO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HITEJINRO stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 759,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 654,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat HITEJINRO im vergangenen Quartal 615,28 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HITEJINRO 642,90 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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