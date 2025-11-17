HITEJINRO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HITEJINRO ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HITEJINRO die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 744,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 781,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,37 Prozent auf 665,86 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 682,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at