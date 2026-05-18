HITEJINRO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HITEJINRO veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 530,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 557,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat HITEJINRO 590,83 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 612,78 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at