17.11.2025 06:31:29
HITEJINRO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HITEJINRO veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 502,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 643,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 669,53 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 685,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
