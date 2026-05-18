HITEJINRO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HITEJINRO ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HITEJINRO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 534,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 639,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 588,29 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 609,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at