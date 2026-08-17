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17.08.2026 06:31:29
HITEJINRO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HITEJINRO äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 773,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 667,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,30 Prozent zurück. Hier wurden 615,28 Milliarden KRW gegenüber 642,90 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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