HITEJINRO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HITEJINRO gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1316,13 KRW. Im Vorjahresquartal waren -8,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 566,11 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623,03 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 722,85 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 2156,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent zurück. Hier wurden 2 484,50 Milliarden KRW gegenüber 2 585,07 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.
