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18.05.2026 06:31:29
HITEJINRO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
HITEJINRO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 517,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 546,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,58 Prozent auf 590,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 612,78 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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