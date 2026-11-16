HITEJINRO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HITEJINRO präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 444,00 KRW. Im letzten Jahr hatte HITEJINRO einen Gewinn von 744,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,44 Prozent zurück. Hier wurden 629,65 Milliarden KRW gegenüber 665,86 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at