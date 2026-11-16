HITEJINRO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HITEJINRO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 428,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HITEJINRO noch ein Gewinn pro Aktie von 502,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 632,41 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 669,53 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at