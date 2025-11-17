|
17.11.2025 06:31:29
HITEJINRO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HITEJINRO hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
HITEJINRO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 489,43 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 630,00 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat HITEJINRO im vergangenen Quartal 669,53 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HITEJINRO 685,74 Milliarden KRW umsetzen können.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 548,90 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 677,07 Milliarden KRW umgesetzt wurden.
