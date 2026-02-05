HITEJINRO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HITEJINRO lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1316,13 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HITEJINRO -20,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 566,11 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 722,85 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 2106,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,89 Prozent auf 2 484,50 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 585,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at