HITEJINRO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HITEJINRO hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 546,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 651,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 588,29 Milliarden KRW, gegenüber 609,64 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at