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28.08.2026 06:31:29
Hitgen A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hitgen A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hitgen A ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,4 Millionen CNY – ein Plus von 54,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hitgen A 120,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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