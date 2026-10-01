Hitler-Witze, externe Anwälte, neue Struktur: Unruhe in der UBS-Aufsicht

UBS-Aufsicht neu. (Bild: zVg)" width="646" height="388" loading="lazy">

Die Finma stellt die Aufsicht über die UBS per Anfang 2027 neu auf. Parallel dazu hat sich die Behörde nach Informationen von finews von einem langjährigen Spezialisten der Grossbankenaufsicht getrennt. Grund sollen verfängliche Witze gewesen sein.